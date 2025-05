Salva casa, arriva l’ok del Cal 

«Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere favorevole con raccomandazioni, invitando il legislatore regionale a recepire le osservazioni sopra formulate». Cominciano così le conclusioni del Cal allegate al ddl con cui la Giunta ha recepito il decreto Salvini sull’edilizia, convertito in legge lo scorso luglio.

Con il via libera del Cal, presieduto da Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco, il testo ha tutte le carte in regola per approdare in Aula. Servirà, in ogni caso, un nuovo passaggio in commissione Urbanistica che metterà il sigillo al ddl con un voto definitivo. I correttivi richiesti dal Cal si potranno concretizzare attraverso emendamenti da presentare e discutere direttamente nella massima assemblea sarda.

Tra le modifiche sollecitate, una delle più importanti riguarda «la realizzazione di nuovo volume in una costruzione esistente: tale intervento è considerato ristrutturazione edilizia se avviene all'interno della sagoma esistente, diversamente è una nuova costruzione», ha annotato il Cal. Ma Locci spiega: «Questa norma sembra non tener conto che in Sardegna la riqualificazione non sarebbe attuabile nel 40% del patrimonio edilizio per via del Ppr mortificando il potenziale rinnovo degli immobili e disincentivando gli investimenti sulla compatibilità energetica e la qualità architettonica». Locci a nome di tutto il Cal auspica che «le nostre indicazioni vengano prese in seria considerazione dal legislatore, per evitare che questa norma sia inutile in Sardegna e soprattutto in tutta la fascia costiera».

Sulle osservazioni di carattere generale, il Cal chiede che «nel governo del territorio» venga riconosciuta «centralità al ruolo dei Comuni nel governo del territorio: l’esigenza di armonizzazione e di semplificazione del quadro normativo è essenziale per l’attuazione della disciplina e per l’effettivo godimento delle opportunità di sistemazione del patrimonio edilizio regionale da parte dei cittadini. Fondamentale in tal senso è la tempestiva adozione e la corretta implementazione della modulistica da parte della Regione e dei Comuni, a seguito dell’approvazione del disegno di legge». Ancora: «È importante attribuire nuove funzioni e responsabilità al Suape», lo sportello unico per le attività produttive, attraverso «il potenziamento delle risorse umane e la definizione chiara delle responsabilità tra gli enti coinvolti».

