Salva casa, arriva la sanatoria sprint 

Arrivano le istruzioni per il Salva casa, il decreto voluto da Matteo Salvini per sanare le irregolarità immobiliari che frenano il mercato. Si parte dalle procedure sprint per i titoli rilasciati prime del ‘77, con quindi circa 50 anni sulle spalle, fino alle indicazioni esatte ai Comuni e ai proprietari sui mutamenti d’uso. Ecco le linee guida illustrate dal Mit.

Irregolarità di 50 anni

Considerando che prima del 30 gennaio 1977, in Italia non era prevista alcuna procedura per l’approvazione delle varianti in corso d’opera, tutte le varianti di cantiere avvenute in quel periodo (balconi in più, finestre spostate) sono oggi difformità che il Salva casa consente di sanare con una semplice Scia. È sufficiente che le varianti da regolarizzare siano state eseguite nell’ambito di lavori riconducibili a un titolo rilasciato prima del 30 gennaio 1977, anche se le opere sono state materialmente realizzate “in data successiva”. Gli uffici comunali “non sono chiamati a effettuare alcuna verifica in ordine alla conformità della variante rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia”. Sulle multe viene chiarito che “il cittadino sarà soggetto a una sanzione compresa tra i 1.032 e i 10.328 euro e, quindi, al trattamento sanzionatorio di maggior favore già previsto per l’accertamento di conformità». Ancora, la verifica dei titoli pregressi da parte degli uffici comunali potrà essere presunta qualora nella modulistica relativa all’ultimo intervento il cittadino abbia indicato gli estremi dei titoli pregressi.

Le procedure

Sarà inoltre possibile attivare un procedimento “a finalità multipla” per tutti gli obiettivi di trasformazione edilizia previsti dal dl Salva casa, come la sanatoria di una difformità e il cambio d’uso dell’immobile condizionato alla sanatoria. Il proprietario potrà presentare un’unica istanza di sanatoria allo sportello unico edilizia del Comune, che provvederà a inoltrare la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria alle amministrazioni preposte. Ogni fase procedimentale è scandita da tempi individuati dalla legge e dalla regola del silenzio-assenso. Le tolleranze calcolate sulle nuove soglie (dal 2 al 6%) valgono anche sugli immobili vincolati. Il contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria in caso di mutamento di destinazione di un immobile non è dovuto, perché in un contesto già urbanizzato si risolverebbe in una duplicazione di costi a carico del richiedente.

