09 gennaio 2026 alle 00:15

Saluto romano e sprangate ai militanti, i pm indagano 

Violazione delle leggi Mancino e Scelba: sono i reati che la Procura di Roma contesterà nel fascicolo sulla commemorazione avvenuta il 7 gennaio in via Acca Larentia, che ha visto la partecipazione di oltre mille appartenenti a movimenti di estrema destra. L’evento è culminato, come ogni anno, con il rito del grido “presente” accompagnato dal saluto romano per ricordare quanto avvenne 48 anni: l'uccisione di due giovani appartenenti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, e poco dopo quella di Stefano Recchioni. I pm attendono le informative dalle forze dell’ordine presenti mercoledì nella strada nel quartiere Tuscolano. Gli inquirenti sono al lavoro anche sull’analisi dei video con l’obiettivo di identificare le persone presenti. Intanto proseguono le indagini della Digos sull’aggressione ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale in via Tuscolana. Sulla pagina Instagram del gruppo è stato pubblicato un video di circa un minuto in cui viene immortalato il raid. Si vedono una ventina di persone incappucciate, armate di bastoni e spranghe, che si avvicinano a un’auto ferma nel parcheggio di un supermercato e aggrediscono chi era sceso dal veicolo. Poi gli aggressori si allontanano a piedi.

