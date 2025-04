«Saluto doveroso come per tutti» 

Pasquale Mereu era sindaco quando nel 2004 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, concesse la grazia a Mesina che uscito dal carcere tornò a Orgosolo. Lo è anche ora che l’ex bandito, finito di nuovo in un penitenziario, è tornato, ma chiuso in una bara. «Ripeterei le stesse parole di allora: nel 2004 dissi che Graziano Mesina sarebbe stato accolto come qualsiasi altra persona che torna dal carcere. Si va a salutarlo, ma niente festa. Ora è lo stesso: verso di lui il saluto è doveroso come succede per qualunque orgolese», sottolinea Mereu.

Il sindaco ieri mattina ha partecipato al funerale di Mesina, era in mezzo ai suoi compaesani che hanno seguito la messa, in fondo a una cappella della chiesa di san Pietro. «Orgosolo tiene molto ai defunti, i funerali sono sempre molto partecipati e anche oggi (ieri ndr) la popolazione ha partecipato come in altre occasioni per dare l’ultimo saluto a Graziano», dice il primo cittadino.

«Conoscevo bene Graziano Mesina, ho sempre avuto rapporti corretti», ricorda Mereu che dopo la grazia nel 2004 ha assistito a Orgosolo all’intenso viavai di curiosi alla ricerca di una foto con Mesina e di studenti che volevano raccogliere la sua testimonianza per ricerche e tesi di laurea sul banditismo.

Al tempo Mesina aveva un consenso enorme, era osannato soprattutto fuori da Orgosolo, intercettava simpatie diffuse, alimentate da un mito che invece sarebbe evaporato con i guai giudiziari esplosi nel 2013 che gli hanno riaperto le porte del carcere e lo hanno tenuto inchiodato a una cella fino all’ultimo, nonostante la malattia che da tempo gli devastava corpo e mente. Nel mezzo una condanna a trent’anni per traffico di droga, poi ricalcolata in 24 anni, e perfino la latitanza, iniziata il 2 luglio 2020 poche ore prima della sentenza di Cassazione e conclusa a Desulo il 18 dicembre 2021. Quindi il ritorno a Badu ’e Carros, poi il trasferimento nel carcere di Opera, a Milano, dove un male incurabile mina la sua salute.

Le avvocate Goddi e Vernier per sette volte presentano istanza al Tribunale di sorveglianza per il differimento della pena. Solo venerdì scorso, pochi giorni dopo aver raggiunto gli 83 anni, a Mesina vengono concessi i domiciliari e può lasciare il carcere di Opera per essere ricoverato nella sezione detenuti dell’ospedale San Paolo. Lì passa meno di 24 ore, il tempo di certificare la morte che arriva sabato mattina.

RIPRODUZIONE RISERVATA