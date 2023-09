Saluto di fine mandato per il priore sedicenne 

Nel riconsegnare la bandiera era visibilmente emozionato. Ieri sera Fabio Cau, appena 16 anni, il più giovane priore nella storia della festa religiosa di Sant’Ignazio, ha concluso il suo mandato al termine della lunga festa celebrata nel novenario campestre dedicato al santo di Laconi. Il simulacro è stato riportato in processione dalla borgata in parrocchia con la consueta e partecipata processione alla quale, nonostante il gran caldo, hanno preso parte cavalieri, fucilieri, confratelli e tanti devoti. La statua è stata invece trasportata dal carro trainato dal giogo di buoi guidato dai fratelli Tore e Piero Carboni. Fabio Cau, a cavallo, ha portato la prima bandiera. Il priore commosso aveva già ringraziato tutti domenica scorsa al termine della messa, in particolare le numerose persone che lo hanno accompagnato e aiutato in questo compito, in testa i genitori Marcello e Stefania, il fratello Nicolò, Sisto Manca, parenti e amici. Il parroco padre Paolo Contini aveva espresso parole di affetto e riconoscenza, ufficializzando successivamente i nomi dei priori per il 2024: Fabiana Medde, Giuseppe Mele e Fabio Corona. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA