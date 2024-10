Saluti romani in classe al liceo Montessori 

Roma. Tornano i saluti fascisti a scuola. Stavolta al liceo Maria Montessori di Roma, che ha due sedi. Ieri due studenti, maglietta nera e jeans uno, pantaloni grigi l'altro, candidati al Consiglio d'istituto, sono stati fotografati in una classe nella succursale mentre facevano un saluto romano di fronte a uno striscione che recitava “Prendi nota prendi atto, è ora di riscatto!”.

La dirigente scolastica, Anna Maria De Luca, ha convocato i due studenti e avviato un'indagine, assicurando che la scuola prenderà provvedimenti. Venerdì il Consiglio di classe deciderà.

«I ragazzi hanno assicurato di non far parte di organizzazioni fasciste e di non aver considerato la valenza e le conseguenze del gesto. Episodi del genere, avvenuti anche in altre scuole, dimostrano quanto sia necessario lo studio della storia e dell'educazione civica. Ci aiuta il lavoro svolto dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, nel far riscrivere le linee guida di educazione civica e le indicazioni nazionali di storia per formare cittadini sempre più consapevoli», spiega la preside.

Insomma, per la dirigente i due giovani «non sanno nulla di fascismo. È evidente che la storia che non passa nelle vite delle persone ma solo nelle pagine dei libri trova difficoltà nel lasciare traccia di sé. Dobbiamo puntare ad insegnare ai nostri ragazzi la storia e l'educazione civica».

RIPRODUZIONE RISERVATA