Salute mentale, un miraggio  

Il Dipartimento di Salute mentale? In Gallura non esiste quasi più. Non è una iperbole, è un dato di fatto. In ospedale, a Olbia, il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) del Giovanni Paolo II non ha un organico di psichiatri idoneo. Sul territorio il Centro di salute mentale è drammaticamente privo di specialisti. La Asl, alla fine del 2024, ha tentato una operazione disperata con bando rivolto a medici specialisti in Psichiatria, anche in pensione, per conferire incarichi libero professionali. Ma l’operazione non è riuscita e la situazione è drammatica. Alcuni psichiatri nell’ultimo biennio sono stati trasferiti dal Csm di Olbia al Servizio ospedaliero (Spdc), ma progressivamente gli specialisti sono venuti a mancare anche dal reparto del Giovanni Paolo II. Si parla di trasferimenti per sindrome da burn-out (eccessivi carichi di lavoro) e dimissioni. Sta di fatto che secondo le organizzazioni sindacali e le famiglie di tantissimi pazienti, ora non vengono garantiti i Livelli essenziali di assistenza (Lea). Il Dipartimento di Salute mentale in Gallura dovrebbe occuparsi di oltre 2500 persone. Nell’arco di qualche anno, la situazione è precipitata. Tre anni fa si poteva contare su una decina di psichiatri, per i Centri di salute mentale del territorio. Ora non ci sono più specialisti e sono stati chiusi i presidi di Salute mentale di Budoni, Arzachena, Oschiri e Buddusò. La Asl sta cercando di fronteggiare la drammatica carenza di organico con gli psicologi, ma è un palliativo.

Senza cure

I pazienti galluresi, e le loro famiglie, hanno difficoltà ad avere diagnosi, terapie e rivalutazioni di terapie. Negli ultimi mesi si sono verificati anche episodi di una certa gravità, fatti che hanno coinvolto pazienti psichiatrici. Il carico di lavoro, come ha più volte denunciato la Cgil Funzione Pubblica, sta gravando sempre di più sul Dipartimento di Salute Mentale di Sassari. La segretaria territoriale della Cgil Fp, Jessica Cardia, dice: «È evidente che non ci sono alternative, i pazienti vengono dirottati a Sassari con tutto ciò che questo comporta. Ma come può un solo presidio rispondere alle richieste di prestazioni di tutto il Nord Sardegna?». Miriam Pastorino, dirigente nazionale della Cgil Medici, neuropsichiatra infantile, aggiunge: «Per i minori la situazione in Gallura è ancora peggiore. Non ci sono strutture di accoglienza e cura, non ci sono strumenti per affrontare l’aumento dei casi. Il sistema sanitario pubblico è carente due volte, perché non vengono garantite la sicurezza e la cura dei pazienti».

