Salute mentale, servizi e cure negati a migliaia di pazienti  

Il caso del capoluogo sardo mostra le crepe di un meccanismo generalizzato che viaggia nel territorio isolano. E anche oltre. Con quel limite della libertà individuale di opporsi alle cure, che non può certo bastare per consentire che un evidente disturbo mentale gravi sull’interessato e sulle spalle di chi ha attorno. «Solo chi ha la sfortuna di avere in casa un figlio o un familiare affetto da problemi psichiatrici sa cosa significa vagare tra gli uffici per cercare risposte e aiuto. La realtà è che non sempre il tempo del personale preposto combacia con i bisogni di un malato e dei suoi parenti, così si finisce per pregare ogni giorno che nel frattempo non si arrivi alla tragedia». Luisa, 68 anni, moglie e madre, residente in un piccolo paese del Nuorese, lo ha fatto per mesi, prima che qualcuno si decidesse a “prendere in carico” il suo ragazzo affetto da schizofrenia.

Ci sono i dati allarmanti (che collocano la Sardegna nella fascia alta di diffusione), i tempi infinitamente lenti della burocrazia, le voragini di un sistema sanitario inadeguato e le grida d’aiuto di troppe famiglie disperate. «La realtà è che la situazione della salute mentale è disastrosa», sintetizza Gisella Trincas, presidente regionale dell’Asarp e presidente nazionale dell’Unasam. «Mancano strutture e personale. Anzi, manca tutto». Così capita che a Cagliari una signora affetta da disturbo da accumulo si ritrovi a vivere da anni in condizioni igienico-sanitarie gravi, accertate anche dalle autorità. E che i condomini di un intero palazzo diventino vittime di un sistema evidentemente imperfetto.

Silenzio e impotenza

I buchi della legge

I limiti sembrano tutti lì, nelle crepe di una legge - la Basaglia - che ha cancellato i manicomi senza prevedere alternative valide. E poi c’è chi si aggiunge il carico da cento: «Dal 2008 la politica ha distrutto ciò che si era costruito a fatica, con scelte scellerate che hanno portato alla riduzione dei Dipartimenti di salute mentale (passati da 8 a 3), dei Centri di salute mentale degli ambulatori periferici, diminuiti in tutto il territorio regionale», denuncia la Trincas.

Progetti negati

«Di pari passo», aggiunge, «abbiamo assistito al taglio drastico delle risorse destinate alla costruzione di progetti personalizzati, necessari per garantire ad esempio sostegno alle famiglie e per assicurare la domiciliarità, e alla carenza crescente di personale a fronte di un aumento della sofferenza psichica enorme». Eppure domanda e offerta non solo non coincidono, ma sembrano allontanarsi sempre più. Con il caso emblematico e paradossale di Siniscola, dove un solo psichiatra si trova a gestire 2500 cartelle cliniche. Che al di là dei numeri corrispondono ad altrettante persone che hanno bisogno di cure e non possono permettersi di aspettare.

Organici sguarniti

A Cagliari - tra i due Centri di salute mentale unificati -, sono seguiti circa 5mila pazienti. I medici sono dodici, gli assistenti sociali quattro. Si aggiungono venti infermieri e un educatore. Risultato: «Gli operatori sono costretti a stare in ufficio, ma i problemi della salute mentale si curano andando nelle case e muovendosi nel territorio».

Numeri in aumento

«I disturbi psichiatrici sono in netto aumento, soprattutto quelli di una certa gravità che richiedono una serie di interventi complessi che non sempre siamo in grado di dare», ammette Bernardo Carpiniello, direttore della Psichiatria dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, che in convenzione con la Asl opera anche come un Centro di salute mentale, gestendo un’area di circa 80mila abitanti. «Il problema di base è che manca personale. Lavoriamo con due psicologi, un solo assistente sociale e non abbiamo educatori, questo ovviamente impedisce spesso di dare le risposte adeguate e nei tempi giusti, e di garantire a tutti il supporto psicologico necessario», spiega. «Cerchiamo di fare il possibile, consapevoli che non è certamente sufficiente rispetto ai bisogni della gente e dei territori».

