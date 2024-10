Salute mentale, progetto di prevenzione nelle scuole superiori 

“Promuovere la salute mentale. Dipende-da-te” è il titolo del progetto di prevenzione e promozione destinato agli studenti degli istituti superiori del territorio di competenza dell’Asl di Cagliari attivato dal Dipartimento di salute mentale e dipendenze della Asl di Cagliari diretto da Graziella Boi.

Il progetto, realizzato da una equipe di psichiatri e psicologi appartenenti alla struttura di Riabilitazione psichiatrica semiresidenziale e residenziale, al Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati ad alcol e gioco d’azzardo patologico e al Piano regionale gioco d’azzardo patologico, ha l’obiettivo di attuare un piano di azioni finalizzate sia alla diffusione di informazioni sul tema della salute mentale per il contrasto allo stigma e sulla rete dei servizi ad essa dedicati, sia alla prevenzione di comportamenti a rischio nell’adolescente che possono evolvere in condizioni di disagio psicologico o in disturbi psichiatrici come l’uso di alcol, il gioco d’azzardo, il gaming e l’internet addiction.Hanno finora aderito nove istituti superiori e un istituto comprensivo per un totale di 50 classi e circa duemila studenti.

Previsto l’insegnamento delle “life skills”, ossia quelle abilità relazionali emotive che l’Oms, l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute, riconoscono come imprescindibili fattori protettivi nei confronti dell’insorgere del disagio psicosociale e di disturbi psicopatologici in età giovanile. La finalità del progetto è favorire lo sviluppo e il potenziamento di quelle risorse individuali che consentono di far fronte in maniera positiva ai diversi compiti che gli adolescenti incontrano lungo il proprio percorso di sviluppo, stimolandoli ad assumere in prima persona la responsabilità per la propria salute e a compiere scelte consapevoli in una prospettiva attiva di empowerment personale, piuttosto che condurre le persone verso modelli predefiniti di salute e di stili di vita.

Intanto in occasione della Giornata mondiale della salute mentale da domani a venerdì il Bastione verrà illuminato di verde.«È un'occasione per riflettere sull'importanza del benessere mentale e promuovere la prevenzione e il sostegno psicologico, temi più che mai rilevanti nel contesto attuale», ha detto Anna Puddu, assessora alla Salute e benessere dei cittadini.

