«Salute mentale, pochi dagli specialisti» 

«In base ai dati dell’ultimo Rapporto sulla Salute mentale, in Sardegna, nel 2022, la prevalenza di utenti trattati per depressione nei Servizi di Salute mentale pubblici è stata di 10,5 per 10.000 abitanti, il dato più basso a livello nazionale (dato medio: 35 per 10.000 abitanti) e in netta riduzione rispetto al dato regionale del 2021 (18 per 10.000 abitanti)», spiega Federica Pinna, direttrice della Struttura complessa di Psichiatria dell’ospedale San Giovanni di Dio dell’Aou di Cagliari: «Tale dato, che a una prima lettura potrebbe apparire positivo e confortante, risulta in netto contrasto con quelli disponibili sulla prevalenza di “sintomi depressivi significativi e duraturi” nella popolazione sarda che, nel biennio 2021-’22, si assesta come il peggiore in Italia, coinvolgendo oltre 160.000 sardi adulti, l’11,6% degli adulti (rispetto alla media nazionale del 6,4%), e il 13,3% degli anziani (la media nazionale è del 9,5%). Le persone più colpite e maggiormente a rischio sono le donne e gli anziani. Anche lo stato di povertà, la disoccupazione, gli eventi della vita stressanti e le malattie fisiche aumentano il rischio di depressione. A fronte, quindi, di un numero maggiore di casi, nella nostra regione un numero inferiore di utenti si rivolge ai Servizi di Salute mentale.

«Allo stesso tempo», dichiara Pinna, «i tassi di coloro che in Sardegna richiedono una qualche forma di aiuto per la depressione sono tra i più elevati a livello nazionale, assestandosi intorno al 74% degli adulti e al 90% degli anziani. Sull’Isola ci si rivolge soprattutto a specialisti privati e a figure non specialistiche. Tra le motivazioni che allontanano dai servizi di salute mentale, soprattutto se pubblici, e per la poca aderenza alle cure in psichiatria, possiamo citare lo stigma, quindi il timore di essere etichettati come “malati di mente”. Tale aspetto da sempre grava notevolmente sull’accesso alle cure in psichiatria, nonostante la pressoché totale assenza di liste d’attesa, soprattutto per i casi più gravi, e la gratuità degli accessi al servizio pubblico. Chi non ha le risorse per ricorrere al privato potrebbe essere portato a non chiedere aiuto o a chiederne uno non specialistico, con un elevato rischio di non ricevere una diagnosi corretta e di non ricevere una terapia personalizzata e adeguata. Occorre quindi un piano strategico di analisi e di intervento sui fattori di rischio e sui fattori che ostacolano l’accesso alle cure nell’ambito della salute mentale».