Salute mentale, Pirarba responsabile al posto di Urrai 

È Silvia Amelia Pirarba la responsabile del dipartimento di Salute mentale dell’Asl Ogliastra. L’ha deciso il direttore generale, Andrea Fabbo, dopo che nei giorni scorsi l’Azienda ha annullato, in autotutela, il conferimento dello stesso incarico a Lorena Urrai, che ricopre anche il ruolo di direttrice dei servizi socio-sanitari. L’incarico affidato alla dottoressa Pirarba, originaria di Arzana e da qualche tempo direttrice della struttura complessa dell’area Dipendenze patologiche, riveste carattere provvisorio. «L’incarico - recita il provvedimento della direzione - è conferito per sei mesi, eventualmente prorogabile per altri sei mesi, nelle more dell’adozione del regolamento per il funzionamento e organizzazione del dipartimento, dell’istituzione del comitato di dipartimento e della piena operatività del relativo Comitato di dipartimento». La data di affidamento dell’incarico è il 7 luglio. È, invece, datata 22 giugno la disposizione con cui l’Asl ha revocato l’incarico alla Urrai. «A seguito di un approfondito riesame della delibera - si legge sulla disposizione - la direzione ha ritenuto opportuno procedere a una più puntuale verifica della compatibilità dell’atto con il quadro normativo e contrattuale di riferimento, al fine di garantire la massima trasparenza e certezza giuridica dell’azione amministrativa». (ro. se.)

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