«Salute mentale, nuove tariffe» 

«Negli ultimi tempi il nostro settore è stato trascurato: abbiamo fatto i miracoli per garantire un servizio ai pazienti - spiega Giovanna Murgia, presidente della cooperativa sociale Approdi, con accanto la responsabile di Progetto Uomo, Rosy Guiso -. Non siamo più in grado di far fronte all’aumento dei costi. L’assessore regionale ha promesso massimo impegno, per noi è fondamentale che le tariffe giornaliere per paziente con disagio psichico vengano ritoccate. Con gli attuali 147 euro lordi una comunità come Approdi non può più andare avanti». Un singolare tavolo tecnico che si irradia dal cuore dell’Isola, dalle campagne dorgalesi di Isalle. Venerdì sera l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, ha raggiunto la struttura sulla 131 Dcn e ha rassicurato: «Investiremo nel campo della salute mentale. Solo nel fondo Fse abbiamo 350 milioni di euro, quindi l’impegno della Giunta sarà massimo».

Tavolo tecnico

Un focus per rimarcare le difficoltà di chi opera nel campo della salute mentale. Soprattutto, per cercare di trovare soluzioni e risposte in tempi rapidi, prima che quelle eccellenze sanitarie presenti anche in numerosi centri dell’interno possano gettare la spugna e chiudere. Si è svolto negli spazi della comunità terapeutica Approdi, in quella struttura ad alta intensità che ospita una decina di pazienti con disagio psichico e dà lavoro a circa 15 dipendenti. «Il problema della salute mentale è diventato oramai ingestibile, soprattutto nella nostra terra - afferma Mara Lapia, avvocata ed ex parlamentare, che già in passato aveva seguito con attenzione la vertenza che aveva riguardato la comunità di Isalle, nel 2018 a rischio chiusura per la mancata erogazione dei fondi regionali -. L’apertura di questo tavolo tecnico è fondamentale: è necessario sentire tutte le associazioni e le cooperative che si occupano di questo settore. Non possiamo che accogliere positivamente la presenza dell’assessore Doria e il suo impegno. Ora attendiamo le risposte della politica».

Criticità

«Bisogna subito trovare una soluzione per l’adeguamento delle tariffe - sentenzia Michele Ruiu, presidente di Confcooperative Nuoro-Ogliastra -. Allo stato attuale, per queste strutture risulta difficile proseguire l’attività con i vari rincari da considerare: costo dell’energia, costo dei materiali di consumo, costo del cibo, per non parlare di tutti i servizi sanitari aggiuntivi legati al Covid. Sì, le tariffe giornaliere per paziente vanno assolutamente riviste, soprattutto in queste piccole realtà». Doria assicura: «Sosterremo queste attività, senza dubbio. Oltretutto, ad Approdi ho potuto constatare l’ottima organizzazione, il clima sereno in cui si trovano gli ospiti. Occorre investire da un punto di vista sociale, in questo momento ci sono le occasioni giuste da sfruttare».