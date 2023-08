Salute mentale, mancano specialisti 

Salute mentale in crisi. L’allarme arriva dalla consigliera regionale di Idea Sardegna Alleanza Civica Identitaria, segretaria della commissione sanità, Carla Cuccu che chiede alla Regione - presidente e assessorato alla Sanità - interventi tempestivi per non lasciare indietro nessuno.

«La situazione degli psicologi presso la Asl Ogliastra - segnala la consigliera - è diventata critica e richiede un intervento tempestivo. A rischio ci sono tantissimi pazienti e situazioni familiari complesse. I servizi di neuropsichiatria, Csm, Serd e Consultorio stanno operando con personale ridotto al minimo, mettendo a rischio l'efficienza e la qualità dell'assistenza erogata. Per garantire un servizio ottimale sarebbe necessario incrementare il personale di almeno sei figure rispetto all'attuale organico».

Cuccu fa presente che, con un organico così ridotto, le liste d’attesa potrebbero aumentare con il ritorno tra i banchi di scuola. «Con l'inizio delle lezioni a settembre, l'eventualità di un ulteriore allungamento delle liste d'attesa rischia di avere impatti significativi sia sul sistema scolastico che sui servizi sociali».

Per la Asl quella descritta dalla Cuccu è una situazione conosciuta, a cui si sta cercando di porre rimedio: l’organico completo dovrebbe essere di 8 unità, sono 5 quelle presenti. «Non stiamo fermi», garantisce il dg della Asl Andrea Marras. «Sappiamo qual è la carenza e per questo, determinato il fabbisogno, abbiamo richiesto tre dirigenti psicologi dal concorso, più uno in comando. Ci stiamo organizzando per essere ancora più performanti di quanto non lo siamo ora».

