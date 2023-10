Salute mentale, luce verde sui monumenti  

Oggi è la Giornata mondiale della salute mentale (World Mental Health Day), istituita nel 1992 dall’omonima Federazione e riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, promuove – tramite campagne e attività – la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale. Il tema scelto è Mental Health is an Universal Human Right per mettere in evidenza il fatto che la salute mentale è un diritto umano fondamentale.

Anche la Regione Sardegna aderisce all’iniziativa: tanti i monumenti che si coloreranno di verde per l’occasione in tutta l’Isola. A Cagliari, ci saranno il Bastione di Saint Remy e il Vecchio Ospedale San Giovanni di Dio.

Dipartimento di Salute mentale della Asl di Cagliari organizza un incontro (inizio ore 9) per tutti gli operatori sanitari e ai pazienti con la visione del Docufilm Villa Clara la storia non raccontata di Giovanni Sanna e Marco Murtas, con partecipazione di Tino Petilli.

