Salute mentale, incontri e un corteo 

La città sta per trasformarsi in un palcoscenico vivo e pulsante grazie a "Matto come un cavallo”, un ricco calendario di eventi in programma dal oggi al 17 ottobre. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Panta Rei Sardegna, è legata allo storico episodio del 1973 all'ospedale psichiatrico di Trieste diretto da Franco Basaglia, quando le persone ricoverate salvarono dal macello un anziano cavallo, dando vita insieme all'artista Giuliano Scabia a un'opera collettiva alta quattro metri. Uscendo fisicamente dai muri del manicomio per incontrare la cittadinanza, Marco Cavallo, scultura azzurra in legno e cartapesta, è diventato negli anni il “testimonial” universale dei concetti di libertà, dignità, inclusione e superamento dello stigma legato alla salute mentale. Il suo arrivo nell’Isola (è la prima volta) rappresenta un'occasione unica e collettiva per riportare al centro del dibattito pubblico la salute mentale come bene comune, intessendo nuove e solide connessioni tra servizi, istituzioni, organizzazioni sociali e cittadinanza attraverso l'arte e la partecipazione. Il programma prende il via oggi, dalle 15.30 alle 18.30, nell'Aula Magna Capitini, nella facoltà di Lettere, con il seminario in collaborazione con l'Università intitolato "Un cavallo entra in città", un confronto multidisciplinare sul ruolo della comunità accademica, del terzo settore e della cittadinanza. Nei giorni successivi altri incontri che si svolgeranno anche nel centro di quartiere Mu.Be. a Mulinu Becciu sempre a cura di Panta Rei. Il 16 ottobre il momento più atteso della manifestazione. Alle 10.45 prenderà vita la carovana cittadina che accompagnerà Marco Cavallo dal centro di salute mentale in via Romagna fino al Teatro Carmen Melis, in via Sant’Alenixedda, con tutte le persone che vorranno unirsi al gioioso corteo.

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