Salute mentale, giornata di eventi 

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra domani in tutto il mondo, il centro Antes ha organizzato, in collaborazione con il Csm Ogliastra, un programma di eventi tra spettacoli di strada, musica e teatro che si terrà in piazza Roma, ad Arzana. Prevede alle 16.30 l’esibizione dell’artista Gaspar, alle 18 le note dell’Antes music band e Riccardo Porrà, infine, alle 18.30, la commedia teatrale con gli “Attori per caso”. Quest’anno il tema della giornata, che ha il patrocinio del Comune e della Asl diretta da Andrea Marras, è “La salute mentale è un diritto universale”, perché vitale per la salute e il benessere collettivi.econdo i dati dell’Oms, una persona su otto a livello globale vive una condizione di difficoltà che può avere un impatto sulla salute fisica e sul benessere. (ro. se.)

