Salute mentale, è emergenza 

Due specialisti, tre nella migliore delle ipotesi per un bacino di utenza che comprende Olbia e altri centri della Gallura costiera, un servizio delicatissimo che è prossimo, di fatto, alla paralisi. Il Centro di Salute Mentale del Giovanni Paolo II operativamente è ridotto ai minimi termini. Gli specialisti, ormai, hanno la possibilità di affrontare solo le emergenze e con molte difficoltà. I familiari dei pazienti sono disperati e chiamano anche negli uffici del Servizio Sociale del Comune di Olbia per chiedere aiuto. Sono situazioni disperate e talvolta anche a rischio, perché dall’adeguamento delle terapie dipende la condizione dei pazienti e la possibilità di una convivenza serena con i familiari. E a Olbia tutto questo è in gioco. L’assessora comunale ai Servizi Sociali, Simonetta Lai ha un osservatorio privilegiato e la sua esperienza con le situazioni più difficile è diretta.

Poveri e soli

L’amministratrice va subito al punto: «Confermo, il riscontro della condizione di estrema difficoltà del Csm la abbiamo tutti giorni. Gli psichiatri della Asl sono provati, il numero esiguo di specialisti non consente una adeguata risposta alla domanda di prestazioni. Ci chiamano i familiari dei pazienti e sono disperati. Si rivolgono al Comune per delle prestazioni che noi non possiamo garantire, anche per la somministrazione di farmaci». Senza le certificazioni rilasciate dal Csm non si possono ottenere importati sostegni. Ancora Simonetta Lai: «Ci sono atti che il Csm ha difficoltà a rilasciare per la mancanza di personale medico. I pazienti hanno necessità dei documenti per ottenere i sussidi e il supporto di l’inclusione sociale. Senza si resta fuori. E ci sono problemi anche per le domande alla Commissione medica. Le famiglie dei pazienti sono allo stremo».

Resta in carcere

Ci sono detenuti olbiesi che hanno chiesto di uscire da Bancali con misure alternative. Si tratta di persone con dipendenze o patologie psichiche. I giudici non possono scarcerarli perché non ci sono medici che elaborino, dopo adeguate visite e verifiche, un percorso terapeutico da presentare nei tribunali. E così chi avrebbe diritto all’affidamento a una struttura resta in cella. A Olbia un gruppo di familiari di pazienti e di referenti di associazioni ha deciso di dare vita a un comitato per denunciare il dramma delle mancate cure psichiatriche.

