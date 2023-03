Salute mentale, centro chiuso: Sos delle famiglie 

Il Centro diurno di salute mentale di Alghero è chiuso da mesi e chi soffre il disagio psichico non ha più punti di riferimento in città. Un luogo destinato alla riabilitazione, alla aggregazione e alla socialità. Un servizio che aiutava tantissimo le famiglie, anche se solo per qualche ora.

Elisabetta Boglioli, la presidente dell’associazione Il Labirinto, da sempre attenta alla fascia di popolazione più fragile, e Mario Assanti dell’associazione “Ora Noi”, hanno scritto una lettera all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria. «Non comprendiamo chi, e perché ha provveduto alla chiusura del Centro togliendo agli utenti e anche alle famiglie un luogo dove insieme per un po' sentirsi persone normali, non disabili», si legge nella nota. In attesa ci sono i familiari che vivono tra le mura domestiche, in solitudine, il dramma della sofferenza mentale.

«Ben vengano sale operatorie robotiche, reparti ortopedici dedicati a chi fa sport, ma noi - prosegue la lettera - abbiamo bisogno di qualcuno che abbia il coraggio di metter in atto la riforma psichiatrica, come dettato dalla legge Basaglia che forse non tutti conoscono e, seguire le norme del Piano sanitario regionale del 2005, forse obsoleto, ma che presta attenzione ai servizi ai sofferenti mentali».

Il Centro offre il servizio a oltre 600 utenti su tutto il territorio.

Non ci sono risorse umane né finanziarie per le attività riabilitative, di aggregazione e della socialità. «Perciò ci rivolgiamo a chi ha il dovere civile, morale, e istituzionale perché si ponga rimedio ad una situazione non più tollerabile, e che non fa onore a nessuno». (c. f.)