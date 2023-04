Salute mentale, 4 medici per 700 

Tagli e smantellamento dei servizi, soprattutto a Olbia, e i centri di salute mentale della Gallura vanno in sofferenza. I disagi sono per i pazienti e le loro famiglie, soprattutto nei presidi periferici. Il Csm di La Maddalena da settimane è chiuso, come è noto i pazienti sono stati tutti “dirottati” nel presidio di Olbia. Il consigliere regionale dei 5Stelle, Roberto Li Gioi, ha chiesto della situazione alla giunta regionale e dice: «A determinare la chiusura della struttura di La Maddalena, diventata negli anni punto di riferimento per centinaia di pazienti, ha contribuito il depauperamento del Centro di Salute mentale di Olbia, in cui prestano servizio i medici che per una volta alla settimana si recavano a La Maddalena . A causa della riduzione a sole quattro unità operative del Centro olbiese è diventato impossibile consentire la trasferta di due medici. Il Csm di Olbia segue circa settecento pazienti distribuiti prima tra sette medici e adesso presi in carico soltanto da quattro». Li Gioi osserva: «La situazione è esplosiva, considerata la delicatezza delle patologie trattate, che necessitano di un supporto costante per evitare la sospensione anche solo temporanea delle terapie renda necessario un ulteriore ricovero nel reparto di Psichiatria».

Visite gratis ad Arzachena

Ad Arzachena, invece, il Comune coinvolge l’associazione Nemeton (onlus di medici, sanitari e psicoterapeuti volontari) per favorire l’accesso alle cure mediche. Il 29 aprile, in collaborazione con l’Avis arzachenese, nell'auditorium, gli specialisti visiteranno le persone. Alessandro Careddu, assessore ai Servizi Sociali spiega: «Vogliamo stimolare tutti a prendersi cura della propria salute, mediante la prevenzione delle più diffuse patologie».

