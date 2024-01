Salute, lavoro e povertà, appello della Cisl sarda: «I candidati partano da qui» 

La salute. Il lavoro, l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà. E un uso intelligente dei fondi Pnrr. Per la Cisl regionale sono le priorità – non più trascurabili – da inserire nell’agenda politica per le prossime elezioni regionali. «Le criticità sono tante – ha detto il leader regionale Gavino Carta, ieri a margine della conferenza nella sede di via Ancona a Cagliari -, «vogliamo sollecitare le forze politiche perché i programmi per la prossima legislatura incidano concretamente nelle politiche di inclusione sociale, del lavoro e sociosanitarie. Non servono programmi che sembrano enciclopedie, bensì individuare le priorità per la Sardegna».

I temi principali

Al primo posto c’è la sanità. «Il quadro è disastroso. In Sardegna una persona su tre rinuncia alle cure: un tema non più trascurabile», afferma Carta. «L’altro grande problema è la povertà. Un obiettivo dev’essere garantire un lavoro dignitoso. In Sardegna sulla base di alcuni indicatori, come il tasso di disoccupazione, ammortizzatori sociali straordinari e in deroga, e di una valutazione empirica, le famiglie senza reddito da lavoro sono oltre 120mila su un totale di 700mila. Anche le pensioni, in a gran parte, sono sotto l'indice di povertà relativa».

Redditi troppo bassi

L’incidenza di povertà relativa riguarda il 17,1 per cento delle famiglie, e il bilancio previdenziale dell’Isola incide del 33,3 per cento sul Pil. «Sono importi al di sotto di quelli del centro e del nord del Paese. Sono cresciute le domande di Naspi: nel 2021 erano 74.641, nel 2022 sono giunte a 89.741».

Le pensioni

Le pensioni di vecchiaia sono 187.699 con un importo medio mensile di 1.136,62, quelle di invalidità 37.642 con un importo mensile di 660,63. Quelle ai superstiti sono invece 91.232, media di 612,16 euro al mese. Le pensioni-assegni sociali sono 31.208 in media mensile di 462,09, per gli invalidi civili sono 126.362 con un importo medio di 430,73. Il totale è di 474.143 euro per un importo medio mensile di 762,73.

Lo spopolamento

«Se ne vanno i giovani, ma anche gli anziani. Non è un caso che alle povertà materiali si leghino alle competenze insufficienti e dal deficit formativo. C’è oggi l’urgenza di investire nella filiera della conoscenza per sostenere una nuova fase di sviluppo e provare a contrastare la disoccupazione, soprattutto quella giovanile».

I suggerimenti

Nel documento prodotto dal sindacato, anche l’uso dei fondi Pnrr e di tutte le risorse a disposizione. «Purtroppo non c’è stata una vera cabina di energia: avere le risorse e non saperle spendere è assurdo. Si deve efficientare la macchina pubblica. La nuova legislatura regionale, dopo le elezioni di febbraio, deve assolutamente recuperare i ritardi nell’utilizzo delle risorse del Pnrr». Infine uno sguardo al passato, al presente e al futuro della Regione: «Purtroppo su alcuni temi, come quello dell’energia, siamo tornati al punto di partenza. Le crisi aziendali sono ferme. La sanità si è incagliata nella carenza di personale. Questa legislatura non ha cambiato nulla, anzi la situazione è pure peggiorata».