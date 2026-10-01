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Mandas.
02 ottobre 2026 alle 00:18

Salute e solidarietà, premio a Carol Tola 

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Un premio all’impegno per la salute e al valore del volontariato. In occasione della XVIII edizione del Festival internazionale della Letteratura di viaggio D.H. Lawrence, a Mandas è stato consegnato il Premio Città di Mandas 2026 a Carol Tola, presidente dell’Associazione Diabetici Cagliari, per il lungo impegno nella sensibilizzazione sul diabete e per le numerose attività portate avanti a favore dei pazienti e delle loro famiglie. «A nome mio e di tutta l’Associazione Diabetici Cagliari Ets-Odv, desidero ringraziare il sindaco Umberto Oppus e la comunità di Mandas. Dedico questo riconoscimento ai componenti dell’associazione e a tutte le famiglie del territorio: non lavoriamo solo per noi stessi, ma per dare un aiuto concreto e vicinanza a chiunque ne abbia bisogno», dice Tola. Una serata che ha confermato la vocazione trasversale del Festival, che va oltre letteratura e cultura per abbracciare temi come la salute, la solidarietà e il sociale. Un modo per raccontare il territorio attraverso le esperienze e l’impegno. Il Festival prosegue domani con una giornata tra passato e presente. Si parlerà di motori con Angelo Melis, Paolo Pezzuoli e Roberto Muller, con il saluto introduttivo di Roberto Giacobbo. A bordo dei trenini sarà presentato “Lotta Amata” di Emanuele Cioglia, con Rossana Copez, Germano Orrù, Vincenzo Soddu e Dario Cosseddu.

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