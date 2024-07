Salute e redditi, pensionati sardi in crisi 

Servizi sanitari inadeguati, assistenza domiciliare scadente, pensioni fra le più basse d'Italia e un numero sempre più preoccupante di pensionate e pensionati che si rivolgono alla Caritas: «Sta diventando sempre più complicata la vita degli over 65 in Sardegna», denuncia il segretario dello Spi Sardegna Giacomo Migheli sollecitando «una attenzione straordinaria da parte della Giunta regionale verso questa fascia di popolazione che rappresenta una parte decisamente cospicua della società sarda e che, però, ha bisogno di interventi urgenti e misure dedicate».

I numeri

A sostegno di questa richiesta straordinaria lo Spi Cgil fornisce i dati analizzati dal Centro Studi della Cgil regionale che restituisce un quadro davvero allarmante della quotidianità dei pensionati e delle pensionate: «L'invecchiamento della popolazione - sottolinea Migheli - porta con sé il tema della tenuta del sistema socio-economico e la necessità di definire politiche che rispondano ai bisogni, soprattutto di salute, specifici dell'età che avanza, ad esempio l'aumento delle cronicità». Infatti, secondo Istat, gli over 65, al 1 gennaio 2024, sono il 26,8% mentre la quota di giovani under 14 pesa appena il 10,1%. Già nel 2022, secondo dati della Regione, la Sardegna registrava un sensibile incremento delle persone con almeno una malattia cronica: il 44,6% (l'anno prima era 42,9%) a fronte di una media nazionale del 40,4% e del 40,1% nel Mezzogiorno.

Criticità

Secondo il sindacato è urgente prima di tutto dare una risposta di tipo socio-sanitario: «Lunghe liste d'attesa, carenza di organici, strutture ospedaliere e organizzazione inefficace, assenza di integrazione socio-sanitaria e rete territoriale» sono i fattori negativi ai quali, secondo lo Spi Cgil occorre mettere mano al più presto. «Chi può permetterselo si rivolge a strutture fuori dall'Isola o E a proposito di pensioni di anzianità e vecchiaia, gli ex lavoratori del privato contano 8 pensioni su 10 con un importo mensile al di sotto dei 2.000 euro (sono il 77,5% nella media nazionale), quasi il 37% percepisce tra i 500 e i 1.000 euro. La conseguenza, drammatica, è il numero crescente di over 65 che si rivolgono alla rete Caritas: Nell'Isola è 12,4% a fronte dell'8,8% medio italiano, la quota più elevata tra tutte le regioni. «Cos'altro dobbiamo aspettare - conclude il segretario Migheli - perché chi governa la Regione assuma il tema come prioritario nella sua agenda?».

