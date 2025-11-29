Salute e prevenzione con “Passi emozionali”  

Appena l’11 novembre Domusnovas ospitava il secondo appuntamento sulcitano del progetto della Asl “Gruppi di cammino (Gdc)” con l’obiettivo di far nascere un gruppo di cammino in ognuno dei 23 Comuni della provincia: traguardo raggiunto in meno di 2 settimane nel paese delle grotte dove ha subito preso corpo il gruppo “Passi emozionali”, costituitosi attorno all’associazione “I fili emozionali di Alma”, e già forte di 47 membri che hanno subito cominciato le passeggiate dall’abitato verso la chiesetta medioevale di san Giovanni.

«Il gruppo, che conta anche degli ultraottantenni, - dice Alma Piscedda, presidente de I fili emozionali di Alma - si è costituito in un attimo: abbiamo iniziato con una passeggiata alla settimana, poi sono diventate due ed a dicembre ne programmeremo tre alla settimana. Fare moto, tenersi in forma, socializzare confrontandosi durante le camminate, adottando stili di vita sani e prevenendo al contempo i principali fattori di rischio, è importantissimo». Fin da subito gli iscritti si sono potuti sottoporre gratuitamente a rilievi di pressione e glicemia e ad un monitoraggio attento dello stato di salute: «Ciò avviene - spiega Alma Piscedda - grazie alla farmacista Chiara Carta, una nostra iscritta che ogni giovedì, dalle 8.30 in poi, è a disposizione del gruppo nella sede dell’associazione di via Gramsci».

RIPRODUZIONE RISERVATA