Salute e benessere con sport e alimentazione 

Piazza L’Unione Sarda piena per seguire gli interventi degli esperti del benessere ma anche per ascoltare le esibizioni musicali. La serata di ieri dedicata al benessere ha attirato tantissime persone. Così la promotrice, Elisa Capra, titolare di Magia di Venere, si è ripromessa «di organizzarne altre in tempi brevi».

Ma nell’iniziativa “L’arte del prendersi cura di sé” non ha trattato solo il tema del benessere. Tanti gli argomenti discussi sul palco tra talk e incontri, accompagnati dalla musica dal vivo. L’evento ha infatti coinvolto diversi professionisti di vari ambiti che si sono ritrovati per condividere conoscenze, esperienze e strumenti dedicati alla cura della persona e alla qualità della vita. «La serata», aveva sottolineato l’organizzatrice, «è nata per portare le persone a riflettere sul tempo. Non possiamo fermarlo, conservarlo e nemmeno recuperarlo: ma possiamo decidere come viverlo». Prendersi cura di sè stessi non è solo mantenere l’attenzione sulla propria immagine ma anche cura, prevenzione, salute, sport e alimentazione.

Così, nei vari interventi degli esperti presenti, si è voluto ribadire il messaggio della necessità di prendersi cura di sé stessi in tute le forme. Da qui gli approfondimenti su alimentazione (per acquisire consapevolezza ed equilibrio nel rapporto con il cibo), movimento (l’attività sportiva in tutte le sue forme per il benessere della persona), ma anche prevenzione e benessere emotivo. Il tutto accompagnato da esibizioni musicali e degustazioni. «L’arte del prenderci cura di sé nasce grazie alle diverse realtà che hanno scelto di credere in questo progetto. Che speriamo di riproporre altre volte», conclude Capra.

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