Salute della donna, Policlinico in prima linea 

L’Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Duilio Casula in prima linea per la salute femminile. L’iniziativa della Fondazione Onda, Osservatorio sulla salute della donna e di genere, è un’occasione di sensibilizzazione e informazione. E anche quest’anno i medici dell’Aou sono stati coinvolti in attività di prevenzione e diagnosi con visite e consulti gratuiti.

Centro di riferimento di II livello per la Regione, oltre a gestire il monitoraggio e follow-up di più di mille donne sarde affette da endometriosi, si occupa del trattamento chirurgico dei casi complicati. «All’anno vengono effettuati circa 100 interventi chirurgici laparoscopici e circa 400 consultazioni ambulatoriali/ecografie», spiega il direttore, Stefano Angioni.

Durante le giornate di prevenzione, le pazienti hanno ricevuto visite e consulenze anche sui disturbi del pavimento pelvico, come l’incontinenza urinaria e il prolasso degli organi pelvici, e le problematiche legate al dolore pelvico cronico. «Sono entrambe molto frequenti nelle donne», aggiunge Angioni, «e rappresentano un’importante area d’intervento. Il prolasso degli organi pelvici e l’incontinenza urinaria sono in aumento a causa dell’aumento di persone anziane nella popolazione».

