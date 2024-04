Salute della donna, per una settimana consulenze gratuite 

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, l’Arnas Brotzu aderisce all’iniziativa della Fondazione Onda Ets che organizza, dal 18 al 24 aprile, la nona edizione dell’Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Saranno offerti, gratuitamente, servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di: dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, neurologia, oncologia medica, chirurgia senologica, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulle donne.

Durante l'Open Week i due ospedali hanno previsto le seguenti attività: tutti i giorni dalle 10 alle 12 sono previsti colloqui telefonici (070609285) con un medico esperto della Banca del Sangue Cordonale; lo stesso giorno dalle 12 alle 14 nel corpo separato incontro divulgativo su prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità (prenotazioni obbligatorie alla mail michela.vincis@aob.it). Sono previsti altri due incontri il 19 dalle 12 alle 13 e dalle 13 alle 14, entrambi rivolti a un massimo di 7 persone ciascuno. Per prenotarsi michela.vincis@aob.it.

Il 18 dalle 17,30 alle 19,30 nell’aula Cicu giornata di divulgazione per le donne in stato di gravidanza con ginecologi, ostetriche, neonatologi, anestesisti, urologi, cardiologi pediatrici e un ematologo esperto in donazione di cellule staminali. Il 20 dalle 17,30 alle 18,30 nella sala conferenze (seguire il percorso guidato dai bollini rosa) si parlerà del trattamento chirurgico dei tumori della mammella. Il 22 dalle 10 alle 12, e il 24 dalle 15 alle 18, nel reparto Ginecologia e Ostetricia, consulenza ginecologica e ostetrica con un ginecologo (prenotazione obbligatoria allo 070539543); il 24 dalle 10 alle 13 l’ambulatorio di Neurologia (6°piano) sarà aperto per un colloquio con un neurologo epilettologo e ginecologo esperto in gravidanze a rischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA