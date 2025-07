Salute degli occhi, controlli gratuiti 

Ritorna la campagna di screening oculistici gratuiti “La prevenzione non va in vacanza”, proposta annualmente dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb) e organizzata a Cagliari, il 23 e 24 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, dall’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti e realizzata con la collaborazione degli oculisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. Anche quest’anno l’ambulatorio mobile sarà ospitato nello stabilimento balneare della Guardia di Finanza, sul Lungomare Poetto.

«L’Uica conferma il suo impegno nel sostenere la prevenzione e la ricerca», afferma il presidente della sezione cagliaritana, Marco Ortu. «I nostri screening, effettuati grazie alla preziosissima collaborazione dell’equipe del professor Giuseppe Giannaccare, danno la possibilità a centinaia di persone di scoprire problemi alla vista, causati dall’esposizione al sole o dalla sabbia, che spesso vengono sottovalutati. I ringraziamenti doverosi vanno anche al Comando regionale della Guardia di Finanza, che ha condiviso la campagna di prevenzione mettendoci a disposizione, con entusiasmo, uno spazio per consentire le visite».

Le visite, rivolte a cittadine e cittadini sopra i 16 anni di età, devono essere prenotate a partire da oggi alle 9, inviando una mail a laprevenzionenonvainvacanzaca@gmail.com indicando nominativo, età e numero di telefono. Le persone verranno ricontattate per la conferma della prenotazione e dell'appuntamento. Nell’ambito della campagna, ci sarà anche la distribuzione di materiale informativo su i comportamenti da adottare in vacanza e durante il periodo estivo per proteggere adeguatamente gli occhi da possibili rischi che ne mettano in pericolo la salute.

