Salute, convegni e gite: un mese di appuntamenti  per gli ultra sessantenni 

Un mese ricco di iniziative dedicate agli over 60. Le Acli provinciali di Cagliari, in collaborazione con le sedi di Decimomannu e Sinnai, ha recentemente dato vita al “Progetto vivere a lungo, vivere bene: percorsi di salute e benessere per over 60”. Il programma prevede incontri settimanali incentrati su buone abitudini e problemi tipici dell'età, come perdita di mobilità, disturbi alimentari o comparsa di demenza.

Gli obiettivi fondamentali sono informare e condividere i risultati dei recenti studi a un pubblico sempre più vasto. A Decimomannu il prossimo appuntamento è per domani alle 15 presso il circolo Acli di via Aldo Moro. Si parlerà di “Life skills e sviluppo delle competenze socio emotive”. Venerdì 24 alle 17,30 nel teatro comunale sarà invece la volta del seminario dal titolo “Il cervello che invecchia: dalla neuroplasticità alle demenze. Come prevenirle?”

Nel mezzo ci sarà spazio anche per lo svago. Domenica 19 novembre il gruppo organizza una giornata ricreativa presso lo splendido parco di Laconi, con partenze diverse da ognuna delle tre sedi.

Francesco Pisano, segretario Fap Acli Cagliari e presidente della sede di Decimomannu, è soddisfatto: «Abbiamo avuto un'ottima risposta del pubblico e al momento contiamo quasi sessanta partecipanti. I vent'anni per noi sono passati, è vero, ma con le giuste pratiche invecchiare bene si può». (ca. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA