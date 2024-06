Salutano Pinna e rosi 

Sassari. Trattenere i difensori Cristian Fabriani e Giacomo Siniega è una delle priorità sul mercato della Torres. I due giovani hanno dimostrato grande affidabilità quando sono stati chiamati in causa, sono entrambi classe 2001 e hanno messo in evidenza una discreta duttilità tecnica tanto da essere utilizzati anche come esterno di centrocampo (Fabriani) e centrale difensivo (Siniega). Il contratto scade il 30 giugno ma la società sassarese ha offerto loro il prolungamento.

Invece non sembra rientri nei piani per la prossima stagione l’esperto Aleandro Rosi, classe 1987. E dovrebbe andare via anche il difensore sassarese Riccardo Pinna, classe 2000, che potrebbe non muoversi dalla città visto che lo ha chiesto il Latte Dolce. Il terzino-esterno sinistro Andrea Pelamatti, classe 2004, rientra dalla Recanatese, dove era stato ceduto in prestito. Da capire se il tecnico Greco voglia dargli ancora una chance dopo avergli fatto giocare le prime partite del campionato scorso sulla corsia sinistra.

