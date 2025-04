Salumificio premiato a Napoli 

Il salumificio Rovajo di Desulo conquista la prima edizione della rassegna nazionale “Salumi antichi”, lunedì a Portici, in provincia di Napoli, e promossa dall’Organizzazione nazionale assaggiatori salumi. Per Rovajo, che ha avviato il progetto della filiera suinicola territoriale, i secondi premi nella categoria guanciale e pancetta, con i salumi valutati dai maestri assaggiatori Onas e dagli analisti sensoriali di Agris e Laore. Molto soddisfatto Salvatore Frongia, cofondatore di Rovajo insieme a Mario Ladu. «Questo premio rappresenta un traguardo significativo, in un momento in cui siamo in partenza con le prime produzioni - ha detto Frongia durante la cerimonia di premiazione -: La rete del suino sarda consentirà di valorizzare la razza autoctona e le eccellenze territoriali. Un percorso che unisce tradizione e innovazione, rispetto per gli animali e ambiente». (g. i. o.)

