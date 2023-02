Salude & Trigu, nuovo bando con mezzo milione  

Un budget raddoppiato, eventi quasi triplicati, un “cartellone” che nel 2023 proporrà manifestazioni da marzo a dicembre per oltre 200 giorni. Nel giro di due anni il progetto “Salude & Trigu” ha avuto un boom che dà ragione dell'intuizione della Camera di commercio di Sassari: fare rete per promuovere meglio l'offerta turistica. Nel presentare il bando per il 2023 (scadrà il 3 marzo) il presidente Stefano Visconti e la responsabile del progetto Antonella Viglietti hanno snocciolato le cifre: «Il budget è stato portato a 500 mila euro, ai quali verranno aggiunti altri 120 mila euro come premialità a chi ha saputo intercettare flussi turistici nazionali e internazionali, a chi ha cooperato con gli altri eventi e ha collaborato a promuovere la rete».

Nel 2022 il progetto ha coinvolto 49 Comuni del Nord Sardegna Possono presentare la candidatura associazioni culturali, Pro Loco, associazioni di rappresentanza imprenditoriale e fondazioni che organizzano eventi di folklore e tradizione, musica, letteratura, arti visive e figurative e di promozione delle produzioni tipiche locali. Ai beneficiari verrà dato un voucher che copre sino al 50% delle spese ammissibili in base a due categorie: gli eventi dal 1° al 30° posto avranno un finanziamento sino a 12 mila euro; gli eventi dal 31° al 50° posto avranno un voucher del valore massimo di 5 mila euro.

