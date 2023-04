Salude & Trigu, la graduatoria delle manifestazioni ammesse 

Il giro della Sardegna del Nord in nove mesi, 51 centri e 54 eventi. Ieri è stata pubblicata la graduatoria delle manifestazioni ammesse al cartellone (e ai finanziamenti) della quinta edizione di “Salude & Trigu” il progetto ideato dalla Camera di Commercio sassarese per riunire in rete e comunicare meglio gli eventi che promuovono tradizioni, cultura ed enogastronomia della parte settentrionale dell'Isola. Le domande sono state 103, con un aumento del 50% rispetto all'anno scorso, ma solo la metà sono rientrate a pieno titolo nei requisiti richiesti dal bando. E di questi i primi 30 riceveranno un voucher sino a 12 mila euro come rimborso spese, mentre quelli dal 31° al 54° posto avranno un voucher sino a 5 mila. Nei 700 mila euro di budget messi a disposizione ci sono anche le premialità per chi farà pubblicità alle altre manifestazioni, un modo per invogliare la collaborazione.

Le manifestazioni riguardano quattro settori: produzioni tipiche locali; folklore e riti di tradizione; musica, letteratura, arti visive e figurative; altre manifestazioni rilevanti. Nella graduatoria spiccano eventi itineranti che coinvolgono più paesi, come ad esempio il festival jazz internazionale Musica sulle Bocche e il Festival delle Bellezze, manifestazioni radicate negli anni come Ittiri folk festa e la Festa della Beata Vergine del Rimedio di Ozieri. Da aprile al 31 dicembre una copertura completa in grado di attirare i turisti.

La vice presidente dell'ente camerale Maria Amelia Lai ha aggiunto: «L'obiettivo è arrivare a un milione di budget e coinvolgere più dei 51 centri attuali».

RIPRODUZIONE RISERVATA