“Salude & Trigu”: il nord Sardegna fa rete 

Una rete di eventi che copre dieci mesi, da marzo a dicembre. Un marketing sotto una regia comune che coinvolge ben 61 Comuni sui 92 del Nord Sardegna. Al sesto anno di vita il programma “Salude & Trigu” ideato dalla Camera di Commercio sassarese accresce partecipanti e finanziamento, ma soprattutto ha iniziato «a modificare la maniera di pensare di associazioni e organizzatori: non più ognuno per sé, ma tutti insieme a collaborare per crescere e promuovere meglio il territorio» come evidenziato da dirigenti e funzionari dell'ente camerale.Le domande presentate sono state 128. Quelle ammesse 71, con prevalenza degli eventi di musica, letteratura, arti visive e figurative (33), seguite dalle manifestazioni dedicate al folklore e i riti della tradizione, quelle a tema produzioni tipiche locali, più 6 eventi di particolare importanza.

I voucher assegnati, per un totale di 600 mila euro sono di due importi: da 12 mila euro per gli eventi classificati dal 1° al 30° posto e da 6 mila euro per gli altri.A questi vanno aggiunti altri 240 mila euro per il piano di comunicazione che riguarda non solo i media tradizionali, ma anche i social, i blog e la promozione negli aeroporti di Olbia e Alghero. Un modello che ha attirato l'attenzione della Borsa Mediterranea del Turismo che si aprirà nel fine settimana a Napoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA