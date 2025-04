Salto ostacoli, a Meloni la “C140” 

Record di iscritti (oltre 250) all’avvio della stagione equestre in Sardegna, la tappa del circuito Asvi (Agenzia regionale per lo sviluppo e valorizzazione ippica) disputato sui campi di Tanca Regia (Abbasanta). Per i migliori specialisti sardi del salto ostacoli, prove Open e riservate ai cavalli nati nell'Isola dai quattro agli otto anni. Nel Gran Premio C140 a 2 manche, su 14 iscritti, il giovane cagliaritano Antonio Meloni, in sella a Vadir, è stato l'unico a completare i due percorsi senza errori, precedendo il campione sardo Gianleonardo Murruzzu con Barein, con 4 penalità nel secondo giro. Terzo ancora Meloni con Zagabria Bella. Tra i “sette anni”, impegnati nelle prove C135, doppietta per Cloes montata da Andrea Guspini: prima nella categoria “a tempo” e prima in quella “mista”, mentre tra i cavalli nati nel 2019 successi di Francesco Iriu con Daira Slam nella prova mista, e per Stefano Cossu con Dalissa nella categoria a fasi consecutive. Nella C130 a tempo, ancora il portacolori del Circolo Li Tauli, Iriu, protagonista con la saura di nove anni Zuleika, davanti a Francesco Meloni con Untouched Way DC e al francese Gregory Garcia con Zeus Olimpo. I giovani si sono messi in mostra nella C125 Gran Premio riservato ai 1° grado: Sofia Zara (Is Arenas) in sella a Chandler de Nyze Z, ha preceduto Sara Atzei con Cocktail Time (id.) e Virginia Carboni con Athena Gavoesa (Moretti III). ( c.m. )

