Salto in alto della Cos 

Cos 1

Ilvamaddalena 0

Cos (4-4-2) : Maurizio Floris, Zoppi, Derbali (1’ st Ganzerli), Zanoni, Balbo, Cadau, Demontis, Ladu (35’ st Manca), Mattia Floris (26’ st Nurchi), De Mutiis (1’ st Loi), Mancosu (49’ st Villa). In panchina De Luca, Vesi, Piras, Contu. Allenatore Francesco Loi.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Sordini (21’ st Mejri), Cavaiola, Contucci, Di Pietro, Ferlicca, Mastromarini, Lobrano (32’ st Sidoti), Ansini (42’ st Ndongala), Aiana (32’ st Bazile), Altolaguirre, Cacheiro. In panchina Gentile, Chiappetta, Roszak, Galvanio. Allenatore Aldo Gardini.

Arbitro : Vincenzi di Bologna.

Rete : 4’ st Balbo.

Note : espulso Mattia Floris al 40’ st per doppia ammonizione (la seconda dalla panchina); ammoniti Derbali, Ganzerli, Zoppi, Villa; angoli 7 a 3 per la Cos; recupero 2’ pt e 5’ st.

Tertenia. Una rete di Balbo in avvio di ripresa consegna alla Costa Orientale Sarda il derby contro l’Ilvamaddalena. Per la squadra di Francesco Loi è il quinto risultato utile consecutivo (13 punti su 15). Ora è sulla parte “sinistra” della classifica con sei punti di vantaggio sulla zona playout. L’Ilvamaddalena, che comunque ha dimostrato di essere in salute, è ultima in classifica in compagnia di Aprilia, Tivoli e Pomezia.

Il via alla gara

Nel primo tempo, al 5’ su una ripartenza, Cacheiro calcia a mezza altezza dal limite dell’area ma la palla esce sulla sinistra di Floris. Al 7’ su azione d’angolo incornata di Mattia Floris, la palla sorvola di poco la traversa. Al 14’ cross di Balbo dalla sinistra, Demontis da ottima posizione strozza il tiro e Sordini s’impossessa della palla. Al 29’ Altolaguirre si gira bene all’interno dell’area e calcia, un difensore gialloblù devia in angolo. Al 31’ tiro strozzato di Floris da pochi passi, Sordini blocca. Al 33’ conclusione al volo di Mastromarini da fuori area, non centra lo specchio. Al 41’ rasoterra di Cadau dal limite dell’area, Sordini para a terra. Al 43’ bella girata di Altoguirre da 16 metri, palla sul fondo. Al 43’ cross da sinistra di Demontis, prima Mancosu e poi Cadau non arrivano per pochi centimetri all’appuntamento col gol. Subito dopo Zanoni anticipa Altolaguirre pronto a calciare davanti a Floris.

La ripresa

La Cos rientra in campo con Loi e Ganzarli al posto di De Mutiis e Derbali e dopo appena 4’ passa in vantaggio: angolo di Demontis dalla destra, Balbo appostato sul secondo palo stacca più in alto di tutti e trafigge Sordini. Al 18’ fendente di Demontis da 25 metri, il portiere ospite si distende e devia in angolo. Al 20’ Demontis, dal vertice sinistro dell’area piccola, colpisce in pieno la traversa. Al 23’ punizione di Aiana dalla trequarti, deviazione aerea di Altolaguirre, la palla bacia la parta alta della traversa. Al 31’ Floris chiude lo specchio a Cacheiro. Al 38’ rasoterra di Altolaguirre da fuori area, Floris in tuffo respinge sulla sua sinistra. Al 43’ Mancosu smarca Nurchi che viene ipnotizzato da Mejri. Al 46’ girata di Nurchi, Mejri blocca. Al 47’ ci prova Ndongala da 20 metri, Floris respinge. Poi comincia la festa per la Cos.

