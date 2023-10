Salto ad ostacoli in Consiglio  

La riqualificazione del galoppatoio di Pratosardo che dal 29 settembre non è più nelle mani dell’associazione Gruppo Ippico Nuorese dopo dieci anni di affidamento senza contratto ma con determina, e per questo dichiarata decaduta dal dirigente del Comune nella gestione dell’impianto pubblico, si rivela un ostacolo troppo alto per la maggioranza Soddu, che decide di non affrontarlo in aula. Il tema diventa incandescente nel Consiglio di ieri, quando l’assemblea dopo diverse interruzioni e quattro ore decide a maggioranza di non parlare di nessuno degli argomenti all’ordine del giorno. Il consigliere di minoranza Fabrizio Melis chiede un’inversione dei punti per parlare subito del galoppatoio. Argomento dal quale la maggioranza pare volersi sfilare. Dal gruppo “Andrea Soddu sindaco” la richiesta di invertire gli argomenti: «Prima si votino le variazioni di bilancio e l’adesione al Distretto rurale del Nuorese».

Cronaca di un rinvio

L’opposizione in aula (assente il Pd) annuncia disponibilità ma chiede che «la maggioranza si impegni a garantire il numero legale per galoppatoio ed emergenza abitativa». Scoppia la bagarre. È ostruzionismo incrociato, continue richieste di interruzioni da parte di uno schieramento e dell’altro, non mancano scontri verbali accesi. Quando si rientra il capogruppo della maggioranza, Marcello Calia, non dà certezze alla minoranza sul numero legale: «Posso garantire per me, io ci sarò». Volano gli stracci tra accuse incrociate di mancanza di democraticità. L’ultimo voto lo chiede l’opposizione alle 14: «Si vada avanti anche nel pomeriggio». La votazione vede un solo astenuto Narciso Guria (al posto del presidente Sebastian Cocco assente mezz’ora per un improvviso impegno). Il Psd’Az con Viviana Brau vota per la prosecuzione dei lavori, come Pierluigi Saiu, Gianni Dettori, Francesco Guccini, Emilio Zola e Angelo Arcadu. Sei favorevoli, contrari 9 consiglieri della maggioranza. Si va a casa con un nulla di fatto.

Le reazioni

Che il Consiglio alimentasse malumori lo si capisce subito, non solo dalla passeggiata del sindaco tra i banchi. In serata piovono le reazioni. Pierluigi Saiu tuona: «Non solo da mesi mancano le Commissioni, ma la maggioranza non riesce ad approvare un solo ordine del giorno». Angelo Arcadu attacca: «In Consiglio si è deliberatamente impedito il dibattito sulla riqualificazione di una struttura pubblica e sul problema dell’emergenza abitativa». Dal gruppo misto Maria Boi e Gabriella Boeddu attaccano Cocco: «Ha abdicato al ruolo super partes, l’opposizione fa ostruzionismo, una seduta vergognosa». Giovanna Obinu del gruppo del sindaco definisce «gravissimo» quanto accaduto: «Cocco non ha messo alla votazione l’inversione dei punti all’ordine del giorno, si dimetta». L’Intergruppo dice: «La maggioranza disprezza i veri problemi della città, volevano discutere il Distretto rurale evidentemente tema di rilievo elettorale caro al sindaco».

RIPRODUZIONE RISERVATA