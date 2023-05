Salto a ostacoli, Arborea festeggia la campionessa 

Una passione nata quando aveva 7 anni e vedeva passare sul litorale della sua Arborea gruppi di cavalli guidati da escursionisti. Da allora Aurora Cenghialta non è più scesa dalla sella, cavalcando prima il suo pony Vittorio e vincendo dopo con i suoi cavalli Mari Ermi e Ciyara di Villa Francesca. Oggi ha 15 anni e alle spalle numerosi titoli regionali e nazionali di salto ostacoli. L’ultimo primo premio, ottenuto al concorso ippico nazionale A2* al Centro polisportivo “Rossi” di Cagliari lo scorso 7 maggio, è della categoria di 115 centimetri. Nel frattempo, sta conquistando ottimi piazzamenti anche per le categorie 120 e 125 centimetri e si sta allenando per i prossimi campionati regionali.

Non solo passione, ma anche tanta disciplina. La vita della giovane amazzone è molto intensa: non appena esce dal liceo scientifico sportivo di Oristano va ad allenarsi al circolo ippico Usignolo di Santa Giusta. «Si sta impegnando per superare ostacoli di 130 centimetri, ma ci vorrà tempo e lavoro – sottolinea la madre, Valentina Moreggio - L’equitazione è al primo posto per Aurora. Lei e Ciyara sono un binomio a tutti gli effetti». Successi dietro ai quali si nasconde un sogno: far parte della cavalleria dei carabinieri. «Il percorso non sarà semplice, ma Aurora è determinata», sottolinea la madre.Presto Arborea si preparerà a festeggiare l’amazzone: «Quest’estate abbiamo in programma un evento dedicato ai giovani atleti di Arborea. Inviteremo anche Aurora», anticipa la sindaca, Manuela Pintus.

