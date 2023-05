Saltata la Cima Coppi,  la “mini-tappa” a Rubio 

Doveva essere il tappone della Cima Coppi, è stata invece una mini tappa per la decisione degli organizzatori di applicare l'Extreme Weather Protocol, e ridurla a 74,6 km. Ieri niente Gran San Bernardo, trasferimento in autobus fino a Le Châble e poi la mini tappa, la 13ª del Giro numero 106, vinta dal colombiano Einer Rubio che ha sfruttato le scaramucce di Thibaut Pinot (Groupama FDJ) e Jefferson Cepeda (EF) rispettivamente secondo e terzo, mentre il gallese Geraint Thomas (Ineos) mantiene la maglia rosa. Pinot si riprende la maglia azzurra di miglior scalatore ed entra nella Top 10, al decimo posto, a 3’13 dalla maglia rosa. «Una grande giornata per me - le parole di Rubio (che vive e si allena a Benevento) - ho lavorato molto per questo risultato. Pinot e Cepeda erano molto forti, sapevo di doverli tenere d'occhio». La maglia rosa Thomas ha parlato della “maretta” iniziata la sera prima: «Noi volevamo schierarci con la maggioranza che volevano il taglio della tappa. In molti si sono ammalati o si sono ritirati, abbiamo passato un'altra giornata al freddo. Alla fine non ci sono state delle temperature estremamente basse, ma ci siamo basati sulle previsioni». Dopo le vicissitudini della mattina e la simbolica partenza fittizia a Borgofranco d'Ivrea, la carovana si è spostata direttamente in Svizzera per partire alle ore 15 a Le Chable con subito la Croix de Coeur da percorrere. Pronti, via, diversi scatti ma alla fine è partito un tentativo di cinque uomini. Un super Rubio riesce ad imporsi nella volata. Oggi la tappa numero 14 da Sierre a Cassano Magnago.

RIPRODUZIONE RISERVATA