Saltano le fogne e i liquami invadono la strada 

Era accaduto lo scorso 10 settembre e si è ripetuto la scorsa settimana, dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città. Le fogne di via Baccelli “esplodono” e per parecchio tempo i liquami invadono la strada con gli inevitabili disagi per l’odore nauseabondo. Una situazione denunciata con forza dalle ottanta famiglie che abitano nel palazzo al numero 13: hanno scritto ad Abbanoa e al Comune, ma anche alla Asl, chiedendo un intervento urgente per risolvere definitivamente il problema.

Purtroppo, come ribadito dagli abitanti della zona, è un problema che si ripete ogni volta che le piogge sono abbondanti: il sistema fognario va in tilt e dai tombini esce di tutto, anche topi morti. Il Comune, come evidenziano ancora gli inquilini, agisce con una pulizia. Ma il problema non viene mai risolto. Insomma chi vive in via Baccelli chiede un intervento strutturale per la risoluzione definitiva dell’emergenza.

Proprio il ripetersi dell’evento, secondo gli abitanti, dimostrerebbe l’evidente e cronico malfunzionamento della rete fognaria. Per questo si chiede, con la massima tempestività, un sopralluogo da parte dei tecnici di Abbanoa e del Comune per poi disporre un intervento definitivo. Intanto si invita la Asl a verificare eventuali pericoli igienico sanitari.

RIPRODUZIONE RISERVATA