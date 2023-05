Saltano gli interventi per cancro al seno, radioterapia nel caos  

Interventi di tumore alla mammella cancellati all’ultimo minuto, e radioterapia a mezzo servizio, le liste d’attesa si allungano e a chi non può aspettare mesi viene consigliato di andare a curarsi altrove, in altri presìdi dell’Isola (ormai saturi) o, preferibilmente, fuori regione. La situazione all’Oncologico di Cagliari è drammatica, e l’allarme arriva dalle pazienti disperate.

Le operazioni

La scorsa settimana sono saltate tre operazioni, a causa della mancanza di un infermiere e per un’urgenza di Ginecologia oncologica che ha preso il loro posto. Dall’inizio dell’anno sono undici gli interventi per cancro al seno cancellati al Businco (struttura di riferimento per tutta la Sardegna), le donne già pronte per entrare in sala sono rimaste ricoverate e, se tutto andrà bene, andranno sotto i ferri oggi (dunque, slitteranno i programmi odierni fissati in precedenza). Si tratta di malate che stavano già aspettando una chiamata da parecchio: i tempi medi di attesa vanno dai 64 (come dice l’Azienda) ai 70 giorni (come dicono i medici). Ma poco cambia, si tratta pur sempre di un’enormità che può fare la differenza tra sopravvivere o morire, infatti il ministero della Salute prescrive che si intervenga chirurgicamente entro un mese. Nei giorni scorsi l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha pubblicato un report che descrive un quadro inquietante: riguardo al tumore alla mammella l’Arnas Brotzu (sotto la cui giurisdizione ricade l’ospedale Oncologico) è il peggiore d’Italia, se nel 2019 gli interventi eseguiti entro trenta giorni erano il 25% del totale, nel 2021 sono diventati il 16%. E c’è da credere che quando usciranno i dati ufficiali del 2022 la percentuale sarà calata ancora, poiché l’anno scorso non ci sono state prestazioni aggiuntive per gli operatori sanitari, che avrebbero contribuito in parte ad accorciare le attese.

La radioterapia

Come se tutto questo non bastasse, anche la Radioterapia non riesce a rispondere a tutte le richieste – c’è un macchinario fuori uso e presto altri saranno dismessi – e le pazienti (il trattamento è prescritto per diversi tipi di tumore ma la stragrande maggioranza interessa le donne operate alla mammella) vengono “dirottate” per il loro bene verso altri centri. Il fatto è che nell’Isola la Radioterapia si fa soltanto al Businco, a Nuoro (dove mancano tecnici e devono centellinare le nuove prese in carico), a Sassari (dove le difficoltà sono innumerevoli) e al Mater Olbia (che è convenzionato, ha un budget regionale in cui rientrare, e pare abbia già raggiunto il limite e detto stop).