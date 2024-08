Salta un pozzetto, fogna a cielo aperto nei pressi del Tribunale 

La fogna sgorga liberamente nell’incrocio tra viale Europa e via Marconi. Le acque sporche e maleodoranti si sono riversate sulla via per buona parte della giornata di ieri. La vice sindaca Maria Tegas denuncia continui ritardi da parte di Abbanoa. «È vergognoso che dopo segnalazioni su segnalazioni e dopo ore nessuno si presenti a risolvere i problemi. Per di più quando si tratta di fogne».

Pomo della discordia i tempi di intervento dilatati. «A Gelenui anche la Asl ha certificato un problema igienico sanitario. Aspettiamo che intervengano. Cosa c’è da aspettare. Stanno facendo i lavori per aumentare la portata della condotta in via Leonardo Da Vinci ma procedono a rilento, ci sono tutti i ripristini da eseguire e il Comune non può sempre sopperire alle loro inadempienze. Abbiamo fatto una ricognizione e sono più di 40 i ripristini. Non c’è una cosa che funziona, tranne la bollettazione. C’è lassismo quando ci dovrebbe essere collaborazione, ma non ci sono risposte».

I problemi riguardano non solo la rete fognaria, ma anche le perdite d’acqua, l’umtima a Mattemola. Dopo numerose sollecitazooni sono andati a ripararla due giorni fa. C’è una crisi idrica incredibile e non ci possiamo permettere di perdere una goccia d’acqua».

