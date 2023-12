Salta un altro sampietrino e sotto il lastricato c’è il vuoto 

Il sampietrino è saltato, e di per sè non è una grande novità, purtroppo, nelle strade del centro storico. Quel che però c’è sotto non lascia presagire nulla di buono. O meglio, quel che non c’è.

In Via Parpaglia, stradina dove una decina di anni fa il Comune decise di intervenire risistemando la pavimentazione, ieri sera è saltato un sampietrino. Lasciando il vuoto assoluto al di sotto. Il lastricato sembra che poggi sul nulla visto che lo spazio che intercorre tra i sampietrini e la terra è lungo trenta centimetri. Il tratto interessato è a ridosso del tombino dove defluisce l’acqua piovana.

