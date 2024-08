Salta senza preavviso la sfilata di bellezza: la polemica e le scuse 

La serata, inserita nel programma dell’Estate capoterrese, salta ma nessuno si preoccupa di avvisare i cittadini. Doveva essere uno degli ultimi appuntamenti di agosto organizzati dal Comune per allietare le serate estive dei capoterresi ma per il concorso di bellezza previsto per sabato scorso in piazza Liori nessuna miss è salita in passerella. Una brutta sorpresa per chi sperava di trascorrere una serata spensierata, una brutta figura per l’amministrazione comunale secondo la minoranza.

«I cittadini si sono presentati in piazza certi di assistere al concorso di bellezza, ma a sorpresa la piazza era completamente deserta», lamenta il consigliere Silvano Corda: «Mi chiedo perché nessuno si sia preso la briga di avvisare che la serata era stata cancellata, sarebbe bastata una comunicazione istituzionale per chiarire l’accaduto».

L’assessore allo Spettacolo, Giovanni Montis, chiarisce la situazione:«Purtroppo gli organizzatori della serata hanno comunicato soltanto via e-mail, nella settimana di Ferragosto, che l’appuntamento sarebbe saltato per una serie di problemi. Se fossimo stati avvertiti telefonicamente avremmo potuto coprire quel buco con un altro appuntamento, o comunque informare i residenti per tempo. Ci scusiamo con i cittadini per l’accaduto», ha concluso l’assessore. (i. m.)

