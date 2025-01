Salta lo Scapolo d'oro, non si è candidato nessuno 

Il titolo di Scapolo d’oro resta vacante. Nessuno si è candidato allo scettro, icona di una vecchia tradizione che la Pro loco di Triei ha riesumato quasi trent’anni fa. Le elezioni si sarebbero dovute tenere ieri pomeriggio in piazza di Chiesa, ma la mancanza di aspiranti al successo ha fatto saltare l’edizione. Invero, non è stata una sorpresa. In genere i candidati vengono annunciati dal sacerdote il 13 dicembre, in occasione delle celebrazioni in onore di santa Lucia. Da quel momento il copione prevede una campagna elettorale all’insegna della goliardia. È capitato che i candidati si presentassero anche nei giorni successivi, dando vita alla sfida. Non quest’anno. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA