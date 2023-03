Salta la seduta sulla metro, la maggioranza accusa: «Opposizione poco seria» 

A 24 ore dalla convocazione salta il Consiglio comunale sulla metropolitana di superficie, dopo l'esclusione di Quartucciu dai finanziamenti per la realizzazione della tratta Cagliari-Quartu. A chiederne la revoca, per impegni di lavoro, la minoranza. Richiesta accolta dal presidente del Consiglio, Gino Melis con malumori evidenti tra i banchi della maggioranza.

«Il comportamento della minoranza è una mancanza di rispetto verso i consiglieri- lavoratori che per poter presenziare chiedono permessi lavorativi», attacca Roberta Lisci, capogruppo di “Pietro Pisu sindaco”, «la collaborazione tanto decantata ci sarebbe stata se la richiesta non fosse arrivata nelle ultime 24 ore. Quello che è giusto sotto il profilo normativo, non sempre lo è sotto quello etico morale. Con l’atteggiamento di oggi si è andati oltre: siamo davanti all’ennesima assenza di riguardo e attenzione nei nostri confronti e degli uffici».

Dall’opposizione, la richiesta di convocazione è arrivata a fine febbraio. «Nessuna polemica sottesa, ma l'importanza dell'argomento richiede una decisione condivisa tra tutti i consiglieri senza fughe in avanti né la presunzione di scelte individuali», spiegano Michela Vacca capogruppo di “Quartucciu nel cuore” e Franco Paderi del “Gruppo Misto”, «purtroppo, come abbiamo avuto modo di spiegare per le vie brevi al presidente già prima della convocazione, molti di noi, per ragioni improrogabili di lavoro, non avrebbero potuto presenziare. Ringraziamo il presidente per aver accolto la nostra richiesta, revocando la seduta».

Per Gino Melis la minoranza aveva il diritto di ritirare l’unico punto all’ordine del giorno da loro stessi proposto: «È stata una decisione ponderata e ragionata, che non accontenta tutti, ma me ne assumo la responsabilità. La maggioranza aveva proposto una data, la minoranza un’altra, ne ho scelto una neutrale nonostante i miei impegni lavorativi: il Consiglio, per rispettare la richiesta urgente, andava convocato entro questa settimana. Ora si dovrà fare tutto daccapo».