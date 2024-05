Salta la seduta, ne spunta un’altra 

Il colpo di teatro in Comune c’è stato. Ed è tutto a base di carte bollate tra l’assessora regionale agli Enti locali e il sindaco dimissionario di Nuoro, Andrea Soddu. Dopo l’avviso bonario della Regione scaduto ieri per l’approvazione del bilancio preventivo, già bocciato dal Consiglio il 16 maggio, l’assessora regionale Mariaelena Motzo, con una notifica personale ad ogni singolo consigliere comunale di Nuoro di un decreto, ha intimato di approvare il bilancio entro il 4 giugno, data in cui scadono i 10 giorni prima dello scioglimento dell’assemblea. La notifica del decreto assessoriale è arricchita a stretto giro da un allegato del sindaco dimissionario, che potrebbe nasconde al suo interno una nuova mossa nella partita a scacchi che si sta giocando sul governo della città. Soddu infatti, accompagnando il decreto della Motzo, chiede al presidente del Consiglio Sebastian Cocco di convocare nuovamente l’assemblea entro il 4 giugno mettendo all’ordine del giorno ancora il bilancio di previsione. Insomma, Soddu potrebbe essere convinto di aver trovato sostegno e ci riprova, anche se i numeri dell’ex maggioranza di ieri non lo svelerebbero.

Senza numeri

Il Consiglio comunale ora è paralizzato perché nella seduta convocata ieri “urgentemente”, su richiesta del segretario Vincenzo Zazzarella e della dirigente del settore finanziario Maria Cristina Murdeu che doveva approvare quattro debiti fuori bilancio, non c’era il numero legale. Al primo appello erano presenti nove consiglieri su sedici, tredici quelli necessari per garantire il numero legale. In aula solo il gruppo “Andrea Soddu sindaco” più Pietro Sanna (centrodestra). Alla seconda chiamata hanno risposto in otto perché nel frattempo Sanna ha abbandonato l’aula. Si va in seconda convocazione lunedì mattina, quando basteranno otto voti all’ex maggioranza per garantire il numero legale e approvare almeno quei debiti che altrimenti potrebbero creare pregiudizi e l’attenzione della Corte dei conti.

Notifiche regionali

Ieri è stata la giornata delle carte bollate, che rinvia ancora l’arrivo del commissario. Il banco del primo cittadino Andrea Soddu è desolatamente vuoto. È invece occupato il banchetto all’ingresso dell’aula. Lì c’è il messo notificatore che ha consegnato agli otto consiglieri presenti in aula il decreto dell’assessora regionale agli Enti locali, con la diffida ad adempiere al bilancio preventivo, facendo scattare il countdown per lo scioglimento del Consiglio fissato al 4 giugno. Insomma una questione tutta burocratica, un atto formale per avviare la procedura di sostituzione del sindaco e del Consiglio con un commissario. I decreti non consegnanti sono stati affidati alla polizia municipale. La notifica però è arricchita da un allegato del sindaco, che nasconde al suo interno una nuova mossa nella partita a scacchi che si sta giocando sul governo della città. Soddu, da dimissionario, chiede di rivotare quel bilancio già bocciato. Perché?

