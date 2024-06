Salta la riunione, accuse incrociate tra assessora e Anci 

È scontro tra l’assessora al Lavoro Desirè Manca e la neopresidente dell’Anci Daniela Falconi. La prima ha accusato alcuni sindaci di non essersi presentati a una riunione da lei convocata. L’associazione dei primi cittadini sardi replica: non è arrivato alcun invito, ora chieda scusa. Al centro dell’incontro della discordia, che si sarebbe dovuto tenere mercoledì mattina, c’era il progetto dell’Aspal per il finanziamento delle sedi territoriali dei centri per l’impiego. In ballo ci sono 14 milioni di euro. Manca ha scritto sui social che l’incontro, in videoconferenza è «saltato per la mancata partecipazione» da parte di alcuni sindaci.

Dall’altra parte non ci stanno. E in una nota la presidente Falconi (sindaca di Fonni) e il segretario Francesco Spiga (sindaco di Vallermosa) spiegano che «da una prima verifica non risulta alcuna convocazione né alle mail dei sindaci sardi e nemmeno all’Anci Sardegna che solitamente fa da raccordo fra istituzioni». Una versione confermata (con un’altra nota) dalla presidente del Cal Paola Secci. Ancora una volta, attacca Falconi, «i sindaci vengono esposti ad una pubblica gogna per quello che sembrerebbe un semplice disguido. Spiace constatare che questa “leggerezza” arrivi da chi rappresenta le istituzioni e dovrebbe conoscere il lavoro che ogni giorno tutti i sindaci svolgono».

Ma l’assessora non fa marcia indietro. Anzi: «La presidente dell’Anci dovrebbe informarsi prima di accusare un assessore regionale di dire falsità. Gli uffici dell’assessorato del Lavoro erano e sono a disposizione per fornire alla Falconi tutta la documentazione che attesta la ricezione del nostro invito». Piuttosto, continua Manca, «ritengo che di fronte ad una richiesta di collaborazione che questo assessorato ha rivolto ai sindaci coinvolti nel progetto di riorganizzazione dei Centri per l’impiego, proprio Anci, avrebbe dovuto chiamare i nostri uffici. Alla luce delle false accuse ricevute da parte della presidente, attendo formali scuse».

