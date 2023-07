Salta la rete Internet, il San Martino nel caos 

Internet si inchioda, la rete telefonica gira a scartamento ridotto, i bancomat si spengono e Oristano va in tilt. Tre quarti della città è rimasta isolata e dire che i cittadini hanno sopportato gravi disagi è dire poco se non si spiega che da giovedì pomeriggio e l’intera mattinata di ieri all’ospedale San Martino si è lavorato in emergenza. Che in Comune senza collegamento internet si è fatto poco e niente, che in Prefettura e Questura altrettanto e che le banche senza i supporti telematici potrebbero chiudere tre sportelli su quattro.

San Martino

Insomma un mezzo disastro; altre volte è successo perché può succedere ma non così per lungo tempo e senza alcun avviso ufficiale da parte dei gestori di quel che stava capitando. Forse è stato tranciato un cavo della fibra ottica. Tanti perché, nessuna risposta. Solo gli avvisi degli enti e delle amministrazioni colpite hanno anche chiesto scusa ai cittadini per i disagi non certo per colpa loro. L’Asl in una nota chiarisce che il guasto, «non dipendente assolutamente dai sistemi informatici dell’azienda sanitaria, sta bloccando l’attività dell’ospedale e degli stessi uffici dell’azienda». Verificato e confermato. Al San Martino si fa l’indispensabile, ovvero quello che si può fare senza il supporto telematico che in alcuni reparti è fondamentale. «Il più colpito è stato il laboratorio analisi totalmente automatizzato, senza rete si può fare quindi ben poco», precisa il direttore sanitario dottor Antonio Pinna. I pazienti prenotati per ieri mattina sono stati rimandati a casa con tanto di scuse e un arrivederci alla prossima settimana. «Alle 8.30 hanno lasciato l’ospedale, tutti hanno capito che questa volta la Sanità non aveva colpe anche se chi è arrivato da fuori città utilizzando un giorno di ferie non era certamente felice», raccontano all’ingresso del nosocomio in via Rockefeller. Alle 10 la sala d’attesa del laboratorio era deserta. Poltroncine vuote anche alla sala ticket e prenotazione dove senza internet il servizio si ferma. O meglio, il ticket si poteva pagare ma solamente in contanti. «Purtroppo il bancomat non funziona» precisa l’incaricata».

Gli interveni

I tecnici dell’Azienda sanitaria di Oristano hanno lavorato per trovare soluzioni che almeno temporaneamente consentissero l’accesso alla rete tramite altri operatori ma il tempo passava e gli appuntamenti saltavano. «Abbiamo chiesto al 118 nei casi urgenti e perdurando questa situazione di individuare altri ospedali dove ospitare i pazienti. Le sale operatorie sono in funzione, il Pronto soccorso in attività come pure gli altri reparti ma certo si lavora in condizioni non ottimali. In Radiologia si opera lentamente, giovedì il collegamento si interrompeva frequentemente e questo obbligava a riaccendere le macchine, operazione che richiede tempo».

