Salta la quarta panchina 

Quello di Alberto Gilardino, ormai ex allenatore del Genoa, è il quarto esonero della Serie A 2024/2025. Ultimo colpo di scena di un campionato che in 12 giornate ha già mietuto diverse vittime della panchina. Al posto di Gilardino ecco l'ex centrocampista di Milan, Juve e Inter, Patrick Vieira, che riceverà in eredità una squadra al decimo posto in classifica con 4 punti nelle ultime due gare. Regina incontrastata dei licenziamenti quest'anno è la Roma, già al suo terzo tecnico: Claudio Ranieri, che ha preso il posto di Ivan Juric, il quale era stato chiamato a risollevare - senza fortuna - le sorti dei giallorossi a seguito dell'altro rumoroso esonero, quello di Daniele De Rossi dopo la quarta giornata (pari in casa col Genoa) e con 3 punti in classifica, lo scorso 18 settembre.

Il 9 novembre ha perso il posto anche Luca Gotti, prontamente sostituito dal Lecce con Marco Giampaolo, volto ben conosciuto in Sardegna. Con Gotti i pugliesi sono rimasti fermi alla 18ª posizione in classifica con 9 punti in dodici gare.

