Salta la fogna, i reflui invadono casa 

Quando piove più del solito, in via Velio Spano le fogne saltano ed i reflui maleodoranti finiscono con il riversarsi nel locale di sgombero di Daniela Ortu. Non solo un disagio per la famiglia, ma una vera e propria questione igienico-sanitaria per il sindaco di Guspini che, il 14 maggio 2021, aveva firmato un’ordinanza per costringere Abbanoa a risolvere rapidamente il problema. Un provvedimento, però, ritenuto illegittimo dal Tar Sardegna: per quanto servisse un intervento rapido – hanno stabilito i giudici in estrema sintesi – l’ordinanza resta un rimedio estremo, da utilizzare in situazioni eccezionali e non prevedibili, quando vengono accertati danni gravi; non come uno strumento ordinario di intervento per risolvere situazioni di portata limitata.

Davanti ai giudici

Ma il ricorso davanti al Tribunale amministrativo della Sardegna, vinto dal gestore idrico con l’avvocato Massimo Lai, fa emergere una situazione che, potenzialmente, potrebbe avere ben più ampie ripercussioni. «Il Comune di Guspini», accusa Abbanoa, «aveva autonomamente deciso di riversare nella condotta fognaria in questione anche le acque meteoriche (“bianche”) provenienti dalle caditoie stradali e dalle superficie impermeabili (cortili, tetti, ecc.), con conseguente massiccio innalzamento del livello dell’acqua che, in caso di sensibili precipitazioni, non era in grado di defluire regolarmente nella condotta fognaria in quanto progettata e costruita dal Comune con caratteristiche idonee allo smaltimento delle sole (e ben più limitate) acque nere». Una ricostruzione contestata dall’Ente, assistito dal legale Matteo Perra. Ma prima ancora che si potesse entrare nel merito della vicenda, il Tar ha stabilito che l'ordinanza fosse illegittima, poiché è uno strumento straordinario utilizzabile per casi eccezionali, in cui esigenze di tutela urgente dell’interesse pubblico non consentano di agire in via ordinaria.

La vicenda

Ora, dunque, il Comune dovrà risolvere assieme ad Abbanoa e al privato la questione del fabbricato residenziale di via Velio Spano, il cui seminterrato viene allagato dai reflui maleodoranti in caso di piogge abbondanti. «A seguito di specifiche verifiche compiute sul posto dai tecnici della società», ha chiarito il gestore idrico davanti ai giudici, «la tubazione è risultata essere pienamente efficiente rispetto alla funzione per la quale essa è stata progettata, dimensionata e realizzata». Le fogne, però, vanno «in sofferenza soltanto in particolari condizioni di esercizio, ovvero in caso di precipitazioni particolarmente abbondanti, impropriamente fatte confluire nella condotta che dovrebbe invece essere dedicata ai soli reflui».